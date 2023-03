Centrale di Zaporizhzhia, Aiea lancia l'allarme nucleare

22 marzo 2023 a

a

a

Allarme totale sulla centrale nucleare di Zaporizhzhia. Il pericolo nasce dalla disconnessione dell'ultima linea elettrica di riserva che è stata danneggiata l’1 marzo e si trova ancora in riparazione. Senza questa linea di riserva, qualsiasi danno alla centrale potrebbe comportare la perdita di tutta l’energia esterna all’impianto. La centrale ha assoluto bisogno di energia esterna per svolgere le funzioni essenziali di sicurezza, avendo tutti e sei i reattori spenti e due in arresto. È quanto riferisce in un aggiornamento Rafael Grossi, direttore generale l’ Aiea, ovvero l’Agenzia internazionale per l’energia atomica.

"La vera minaccia nucleare". Cosa sta succedendo in Iran: l'allarme del fisico

«La Sicurezza nucleare alla centrale di Zaporizhzhia rimane in uno stato precario. Chiedo ancora una volta un impegno da tutte le parti per garantire la sicurezza nucleare e la protezione della centrale». L'ha detto in una nota il direttore generale dell’Aiea, Grossi. L’Agenzia ha anche reso noto che verrà completata la prevista rotazione del personale presso gli altri quattro impianti nucleari ucraini, le centrali nucleari di Khmelnitsky, Rivne e dell’Ucraina meridionale, nonché il sito di Chernobyl. Quanto a Zaporizhzhia invece «i ridotti livelli di personale, combinati con lo stress psicologico dovuto al conflitto militare in corso, stanno avendo un impatto sulla sicurezza nucleare e sulla protezione dell’impianto».