Nato, “accumulo di armi al confine orientale”. Sfida alla Russia, verso la guerra totale

Un altro passo verso la guerra totale tra l’Occidente e la Russa.La Nato, nei prossimi mesi "accelererà gli sforzi per accumulare attrezzature lungo il confine orientale" e "designerà le forze che possono correre in aiuto degli alleati con breve preavviso" in modo di "impedire alla Russia di espandere la sua guerra oltre l'Ucraina" ma per far ciò "deve convincere i singoli paesi a contribuire con soldati, addestramento, migliori infrastrutture e, soprattutto, grandi quantità di costose armi, equipaggiamento e munizioni".

A fare tali rivelazioni è il sito Politico.eu che sottolinea come tra "paesi già preoccupati per le proprie scorte di munizioni" e "l'Ucraina che ha urgente bisogno di più proiettili e armi", c'è "il rischio che non tutti gli alleati della Nato manterranno le loro promesse di contribuire ai nuovi piani dell'alleanza" atlantica. La Nato accumulerà quindi armi lungo il confine orientale dell’Alleanza ed è pronta a dispiegare decine di migliaia di uomini in loco (addirittura fino a 300mila soldati). “Penso che siano necessarie truppe per contrastare la realtà della Russia in campo. C’è la necessità di avere più soldati e soprattutto più soldati pronti a combattere” il resto dell’indiscrezione fornita da una fonte militare. Sale ancora la tensione tra la Nato e la nazione guidata da Vladimir Putin.