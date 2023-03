Fallimento Silicon Valley Bank, Gentiloni: nessun rischio di contagio per l'Europa

13 marzo 2023 a

Il commissario europeo, Antonio Tajani, getta acqua sul fuoco delle crisi finanziarie. All'indomani del fallimento della Silicon Valley Bank, sono tanti i timori di un effetto domino che posa coinvolgere anche i sistemi finanziari del nostro continente. Gentiloni, però, è convinto che, aldilà di qualche piccolo scossone, non ci saranno problemi a lungo termine. «Un impatto» sui corsi azionari delle banche europee come conseguenza delle crisi bancarie negli Usa «era prevedibile. Ma questa è una cosa, dire che c’è un reale rischio di contagio è una cosa diversa. Non penso che ci sia un vero rischio contagio al momento attuale in Europa». Lo dice il commissario europeo all’Economia, Paolo Gentiloni, a margine dell’Eurogruppo a Bruxelles.

«Non vediamo un vero rischio di contagio» in Europa derivante dalle crisi bancarie in corso negli Usa, aggiunge Gentiloni. «Naturalmente monitoriamo la situazione, in stretto contatto con la Banca Centrale Europea. Apprezziamo e prendiamo atto delle iniziative adottate dalle autorità Usa per evitare un contagio negli Usa». «E sottolineiamo il fatto che le banche europee, tutte le banche europee, applicano gli standard prudenziali di Basilea. Quindi, direttamente non c’è alcun contagio. La possibilità di un impatto indiretto è una cosa che dobbiamo monitorare, ma per il momento non vediamo un rischio significativo», conclude.