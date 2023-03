Tornado in Francia si abbatte in un villaggio della Creuse: il video impressionante

11 marzo 2023 a

a

a

Nessuna vittima, ma tanta paura in Francia dove un tornado si è abbattuto nel villaggio di Saint-Hilaire-le-Chateau nel dipartimento della Creuse. Nonostante le immagini impressionanti non sono stati registrati feriti ma solo diversi danni come tetti divelti, tegole in strada e alberi completamente sradicati.

Impressionnante vidéo de la #tornade ayant touché le secteur de Pontarion dans le departement de la Creuse (23) vers 17h cet après-midi. Crédit: Jean-Marc Velleine, avec sa permission. pic.twitter.com/7XuonxKfrN — Nahel Belgherze (@WxNB_) March 9, 2023

"Impressionante video del tornado che ha colpito il settore Pontarion nel dipartimento della Creuse (23)" si legge su Twitter con il video allegato (crédit: Jean-Marc Velleine).