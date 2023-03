Migranti, dal Regno Unito mezzo miliardo per fermare gli sbarchi dalla Francia

10 marzo 2023 a

Pugno duro inglese sui migranti. Il Regno Unito, per la prima volta, contribuirà a finanziare un centro di detenzione in Francia, in modo che le persone possano essere «allontanate dalla costa francese» e prevenire il loro tentativo di attraversare la Manica. A riferirlo è la stessa Downing Street: Londra si è impegnata a destinare circa 542 milioni di euro nei prossimi tre anni per un piano congiunto per far fronte all’immigrazione. Nell’accordo è compreso anche il dispiegamento di «centinaia di agenti delle forze dell’ordine extra francesi» con una «nuova unità di polizia mobile francese permanente, altamente addestrata, dedicata ad affrontare le piccole imbarcazioni». A cui si aggiunge la fornitura da parte di Londra di tecnologia avanzata per pattugliare le spiagge, ovvero droni, aerei, e mezzi di sorveglianza.

Lezione inglese sui clandestini: pugno duro e bando a vita

Il centro di detenzione sarà pienamente operativo alla fine del 2026 e il piano prevede pure il reclutamento di 500 agenti, secondo quanto è stato annunciato a un vertice a Parigi fra Emmanuel Macron e Rishi Sunak. Lo scorso anno, la collaborazione franco-britannica ha portato a bloccare circa 30 mila attraversamenti e a 500 arresti.