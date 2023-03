Re Carlo, rivoluzione a Corte: il regalo al principe Edoardo

Alessandra Zavatta 10 marzo 2023 a

Re Carlo d'Inghilterra ha conferito al principe Edoardo il titolo di "Duca di Edimburgo". Titolo che era rimasto vacante dalla morte del principe Filippo, marito della regina Elisabetta. Ora sarà appannaggio del fratello minore del nuovo sovrano che lo deterrà per tutta la vita.

L'occasione per la riassegnazione del titolo è stato il 59° compleanno di Edoardo, che finora era Conte di Wessex. Quest'ultimo titolo adesso passa al figlio, il visconte Severn. La riorganizzazione, fa sapere la Casa reale, è stata fatta per onorare i desideri della regina scomparsa l'8 settembre scorso dopo settant'anni di regno.

Il Ducato è stato creato per il Principe Filippo nel 1947, in occasione del matrimonio con la principessa Elisabetta, che deteneva il titolo di Duchessa di Edimburgo prima di salire al trono nel 1952. A Edoardo fu promesso il titolo del defunto padre più di venti anni fa in occasione delle nozze con Sophie Rhys-Jones, nel giugno 1999, quando la regina lo nominò conte di Wessex e Buckingham Palace annunciò che col tempo sarebbe diventato Duca di Edimburgo.

Quando Filippo morì, nell'aprile 2021, il titolo è andato al figlio maggiore, Carlo. E quando Carlo è divenuto re, il titolo è tornato alla Corona. Ora è stato riassegnato. Il nuovo principe di Edimburgo visiterà presto la capitale scozzese con la moglie Sophie in segno di ringraziamento e per incontrare le popolazioni locali.