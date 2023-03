Germania, ostaggi presi in una farmacia a Karlsruhe. Chiesto il riscatto

10 marzo 2023 a

Sono due le persone in ostaggio in una farmacia a Karlsruhe, in Germania. Il sequestratore, che non sarebbe noto alle forze dell’ordine, avrebbe chiesto un riscatto di 1 milione. Lo riferisce la «Stuttgarter Zeitung». La polizia è impegnata in un’operazione su larga scala dopo che alcune persone sono state prese in ostaggio. L’area interessata vicino al quartiere fieristico è stata transennata. L’aggressore, apparentemente, si è rintanato nell’edificio. La scena del crimine si trova nel centro di Karlsruhe, in una delle strade principali, Ettlinger Strasse. Secondo la polizia, al momento non vi è alcun pericolo per la popolazione.

La polizia di Karlsruhe sarebbe in contatto con il sequestratore - o i sequestratori -. Lo ha detto un portavoce della polizia alla Dpa. Al momento non è possibile fornire alcuna informazione sul numero di ostaggi o sugli autori del sequestro, ha affermato ancora il portavoce. Un testimone oculare ha riferito a Bild che la polizia «ha chiesto la chiusura di tutti i negozi circostanti. L’intera strada è chiusa».