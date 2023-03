Ucraina, Putin "si gioca il tutto per tutto". Il piano dietro la super-bomba

06 marzo 2023 a

La superbomba UPAB-1500B ma anche gli avanzatissimi carri armati T-14 Armata e i Sukhoi 57, caccia stealth, ossia invisibili. Le forze armate russe negli ultimi giorni hanno introdotto sul campi di battaglia in Ucraina i pezzi più pregiati dell'arsenale bellico. In particolare le bombe UPAB-1500B che possono essere sganciate da quaranta chilometri di distanza e hanno un doppio sistema di guida satellitare in grado di evitare il sabotaggio di armi elettroniche. "In pratica, Putin ha deciso di giocare il tutto per tutto in Ucraina" si legge in un'analisi di Repubblica secondo cui siamo a un punto di svolta del conflitto.

."Nei giorni scorsi sono stati filmati tank T-14 Armata – sulla carta i più avanzati al mondo – diretti verso le retrovie. E nei cieli sarebbero comparsi i Sukhoi 57, l’unico aereo stealth di progettazione russa di gran lunga superiore ai jet dell’epoca sovietica di Kiev", si legge nell'articolo che spiega come, in base alle zone in cui è stata usata la super-bomba, è lecito pensare che Vladimir Putin stia costruendo "uno scudo per proteggere la Crimea e una spada per minacciare Kiev".

Tuttavia, nel suo ultimo aggiornamento il ministero della Difesa della Gran Bretagna ha affermato che, per compensare le perdite di armamenti avute durante il conflitto, la Russia starebbe pensando di riequipaggiare le proprie forze con i carri armati T-62, mezzi di fabbricazione sovietica schierati per la prima volta nel 1954. Sono gli 800 T-62. Dalla Gran Bretagna, però, arriva anche un’altra notizia legata agli armamenti, in questo caso dello schieramento ucraino. Il Guardian riporta di una serie di ritardi di un fondo internazionale, a guida inglese, che avrebbe a disposizione 520 milioni di sterline per fornire armi a Kiev. Di questi soldi sarebbero stati stanziati finora solo 200 milioni .