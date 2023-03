Orion 23, cosa succede in Francia: scatta l'esercitazione massiccia

03 marzo 2023 a

È scattata nel Mediterraneo e nel sud della Francia "Orion 2023", una massiccia esercitazione militare che vede impegnati circa 7mila soldati. L'operazione simula un intervento in un Paese fittizio ("Arnland") destabilizzato da milizie ben equipaggiate e confinante con uno Stato potente ("Mercurio"), artefice dei disordini. Si tratta della più grande esercitazione degli ultimi anni in Europa e il Corriere della Sera ha svelato alcuni dettagli: l’esercitazione non riguarda soltanto zone militari, poligoni di tiro o zone disabitate, ma anche battaglie tra la popolazione civile.

“Non abbiamo mai condotto un’esercitazione di questo tipo su una durata così lunga”, ha spiegato il generale Yves Metayer, che è l’anello di congiunzione tra aviazione, esercito e marina. Prevista già dal 2020, l'operazione Orion acquista ancora maggior significato con il ritorno della guerra in Europa un anno fa, quando l'Ucraina è stata invasa dalla Russia.

Al termine di questo sbarco, le truppe dovranno invadere il Massiccio della Gardiole, a nord di Frontignan. Questa fase dell'esercitazione Orion proseguirà fino all'11 marzo