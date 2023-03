La Russia annuncia quando finirà la guerra in Ucraina e accusa Stati Uniti e Nato

03 marzo 2023 a

a

a

La diplomazia di Cremlino non usa mezze misure e annuncia quando la guerra in Ucraina potrà definirsi conclusa. Il ministero degli Esteri russo, infatti, ha affermato in una nota che «l’operazione militare speciale continuerà fino a quando gli obiettivi di denazificazione e smilitarizzazione dell’Ucraina non saranno completamente completati». Intanto lo scontro tra superpotenze si fa sempre più acceso. Il clima è sempre più teso anche in seguiro alle dichiarazioni di Mosca che accusa Stati Uniti e Nato di indicare a Kiev gli obiettivi da bombardare. «Washington e i suoi alleati della Nato continuano ad attuare costantemente i loro piani geopolitici per distruggere la Russia - si legge in una nota pubblicata sul sito del ministero degli Esteri di Mosca - pompando sempre più armi in Ucraina, addestrando l’esercito e aiutandolo a determinare gli obiettivi e la direzione degli attacchi».

Mosca tuona contro "i sabotatori ucraini a Bryansk". E al G20 Blinken vede Lavrov

Infine il riferimento agli attacchi nella regione di Bryansk: «I sabotatori che hanno commesso l’attacco terroristico nella regione di Bryansk hanno utilizzato armi provenienti dai Paesi della Nato - ha detto ancora il ministero degli Esteri russo tramite il suo sito web - A questo proposito, sorge una domanda logica sulla qualificazione di questi Stati come complici di tali crimini e sponsor del terrorismo. Abbiamo tratto le conclusioni appropriate da quanto accaduto».