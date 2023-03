Meloni in India, bilaterale con Modi. Energia, materie prime, difesa: i dossier

02 marzo 2023 a

La missione in India della premier Giorgia Meloni è iniziata questa mattina con l'accoglienza da parte del premier indiano, Narendra Modi e del picchetto d’onore delle forze armate, al palazzo presidenziale a New Delhi. "Sono molto contenta di essere qui, ringrazio il primo ministro Modi per la splendida accoglienza", ha detto Meloni che ha sottolineato che si tratta del "primo viaggio bilaterale in Asia dall’inizio del mandato, nel 75esimo anniversario delle relazioni bilaterali, che sono certa riusciremo a rafforzare".

La presidente del Consiglio interverrà all’apertura della VII edizione della conferenza Raisina Dialogue, importante appuntamento geopolitico ed economico del subcontinente asiatico. Infatti i dossier economici sono quelli più attesi. Dopo le tensioni per il caso dei Marò, i rapporti tra Italia e India sono migliorati notevolmente negli ultimi anni: l'interscambio tra i due Paesi nel 2022 ha raggiunto il record di 14,9 miliardi di euro con surplus a favore dell’India di 5,2 miliardi.

Nei giorni scorsi la stampa indiana aveva enfatizzato la possibilità che dal vertice possa arrivare un accordo sulla difesa. Energia, materie prime, cooperazione in tema scientifico sono altri importanti dossier sul tavolo. Sul piano geopolitico, l'appuntamento del Raisina Dialogue sarà l'occasione di illustrare la politica estera italiana e il posizionamento nell'Indo-Pacifico davanti anche a vari ministri degli Esteri del G20.