Dove si trova la villa segreta di Putin: esplode l'ira dello Zar, la reazione pericolosa

Vladimir Putin “più furioso che mai” per la fuga di notizie sulla sua vita privata. Il numero uno del Cremlino ha alzato una cortina di ferro su mogli e figli, ma ieri un’inchiesta di Proekt - sito indipendente russo specializzato in giornalismo investigativo messo al bando da Mosca nel 2021 - ha rivelato che Putin vive con l’ex campionessa uzbeka di ginnastica ritmica, Alina Kabaeva, 40 anni, in una lussuosa villa a Valdai.

La regione è famosa per il paesaggio bucolico ed è situata tra San Pietroburgo e Mosca. All'interno del comprensorio si trova un tradizionale "terem" di legno (la residenza dove gli zar alloggiavano le elite aristocratiche femminili) destinato a Kabaeva e ai figli di 7 e 3 anni che avrebbe avuto da Putin. Proekt ha pubblicato anche le foto dei sontuosi e barocchi interni della magione.

Ebbene, secondo il canale Telegram “Generall Svr”, gestito da un ex luogotenente russo oggi dissidente, il despota russo, 70 anni, è “più furioso che mai” non solo per le rivelazioni sulla sua vita da nababbo ma anche per gli attacchi dei droni, presumibilmente ucraini, nelle aree della Russia meridionale e occidentale. Considera le incursioni una minaccia diretta alla sua sicurezza personale. “Ha accusato i capi della difesa e della sicurezza di non averlo protetto. Non era troppo lontano dall'avere un infarto o un ictus. Ha avuto pure una lite con Kabaeva” si legge sul canale che però non fornisce documenti a sostegno delle sue affermazioni.

Nel post c’è scritto che “imprecava e urlava” contro il servizio di sicurezza dell'FSB e gli amici di Kabaeva che “parlano ad ogni angolo di tutto ciò che sanno e non sanno. Putin ha informazioni certe al 100% che le notizie proveniva da loro”. Dal report di “Generall Svr” si evince che il litigo si è concluso con Kabaeva in lacrime e con Putin così stremato dalla rabbia da accusare nausea e mal di testa. Il medico avrebbe raccomandato riposo assoluto a causa dei suoi (presunti) problemi di salute. L’amore per il presidente russo ha reso ricca Alina Kabaeva che avrebbe un patrimonio stimato in 120 milioni di dollari oltre a un attico a Sochi di 2600 metri quadri con piscina, cinema e pista di atterraggio per un elicottero.