G20 India, il forum dei leader finisce male: nessun comunicato finale

25 febbraio 2023

Nessun accordo. La riunione del G20 finanza, con i ministri delle principali economie del mondo, si è conclusa senza un consenso, con Russia e Cina che si sono opposte alla descrizione della guerra in Ucraina nel comunicato finale.

L'incontro, ospitato dall'India, ha pubblicato il riassunto della presidenza del G20 e un documento finale in cui si afferma che non c'è stato accordo sulla descrizione della guerra in Ucraina. Il primo giorno dell'incontro si è svolto nel giorno dell'anniversario dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. Il G7 ha annunciato nuove sanzioni contro la Russia venerdì, proprio mentre i colloqui del G20 si concludevano in modo confuso nell'hub tecnologico indiano di Bengaluru. Il Segretario al Tesoro statunitense Janet Yellen ha condannato la "guerra illegale e ingiustificata contro l'Ucraina" durante una sessione a cui hanno partecipato funzionari russi e ha ribadito l'invito ai Paesi del G20 a fare di più per sostenere l'Ucraina e ostacolare lo sforzo bellico di Mosca.

Nell'ultima riunione del G20, tenutasi a novembre a Bali, in Indonesia, i leader avevano condannato con forza la guerra, avvertendo che il conflitto stava intensificando le fragilità dell'economia mondiale. Il gruppo comprende la Russia e anche Paesi come la Cina e l'India che hanno scambi commerciali significativi con Mosca. Il ministro delle Finanze indiano Nirmala Sitharaman ha dichiarato ai giornalisti che il comunicato preparato per l'incontro di Bengaluru riportava due paragrafi della dichiarazione di Bali, ma la Russia e la Cina hanno chiesto che venissero cancellati e hanno detto che questa volta non potevano far parte del documento finale.

Il loro punto di vista era che avevano approvato la dichiarazione di Bali nelle circostanze in cui si trovava allora, ha detto. "Ora non la vogliono più", ha detto Sitharaman. Non ha fornito altri dettagli. La dichiarazione di Bali affermava che "la maggior parte dei membri ha condannato con forza la guerra in Ucraina e ha sottolineato che sta causando immense sofferenze umane e sta esacerbando le fragilità esistenti nell'economia globale - limitando la crescita, aumentando l'inflazione, interrompendo le catene di approvvigionamento, aumentando l'insicurezza energetica e alimentare ed elevando i rischi per la stabilità finanziaria".

La dichiarazione afferma inoltre che: "Ci sono stati altri punti di vista e diverse valutazioni della situazione e delle sanzioni. Il G20 non è il forum per risolvere le questioni di sicurezza, ma riconosciamo che le questioni di sicurezza possono avere conseguenze significative per l'economia globale". Il secondo paragrafo della dichiarazione, ora inaccettabile per Russia e Cina, diceva: "È essenziale sostenere il diritto internazionale e il sistema multilaterale che salvaguarda la pace e la stabilità. ... L'uso o la minaccia di uso di armi nucleari è inammissibile. La risoluzione pacifica dei conflitti, gli sforzi per affrontare le crisi, così come la diplomazia e il dialogo, sono fondamentali. L'era di oggi non deve essere quella della guerra". Sitharaman ha dichiarato che la riunione non ha potuto emettere un comunicato a causa delle obiezioni sollevate da Russia e Cina e ha deciso di optare per una sintesi e un documento finale.