Guerra Ucraina, Medvedev minaccia Biden: coi neonazisti fino alla tomba

Scontro Usa-Russia, il Cremlino va all'attacco di Joe Biden all'indomani del suo viaggio a Kiev. Il vicepresidente del Consiglio di sicurezza nazionale russo pronuncia parole di fuoco contro il capo della Casa Bianca. E lo accusa di appoggiare il regime neonazista di Volodymyr Zelensky. «Dopo aver ricevuto garanzie di sicurezza in anticipo, Joe Biden è finalmente andato a Kiev: ha promesso molte armi e ha giurato fedeltà al regime neonazista fino alla tomba». Così il vicepresidente del Consiglio di sicurezza nazionale russo, Dmitri Medvedev, ha commentato su Telegram la visita del capo della Casa Bianca nella capitale ucraina. Washington ha avvisato Mosca della visita top secret di Biden poche ore prima della partenza del suo treno per Kiev dalla Polonia.

Intanto Rossiya 24, il canale di news statale russo, ha lanciato un countdown per il discorso del presidente Vladimir Putin davanti all’Assemblea federale in programma martedì 21 febbraio. Il Guardian, citando la giornalista nel New York Times Valerie Hopkins, fa notare come, secondo alcuni analisti, la visita di Joe Biden a Kiev potrebbe aver alzato l’asticella e quindi Putin potrebbe aggiungere altri passaggi al suo discorso «rendendolo ancora più duro».