Terremoto Turchia, Christian Atsu è morto: ritrovato il corpo tra le macerie

Christian Atsu non ce l’ha fatta a sopravvivere al terremoto in Turchia. Il calciatore dell’Hatayspor è una delle 40mila vittime del sisma dello scorso 6 febbraio. Ad annunciare il ritrovamento del corpo del ghanese è stato Nana Sechere, il suo agente: “È con il cuore in mano che devo annunciare a tutti, anche i più ottimisti, che purtroppo il corpo di Christian Atsu è stato ritrovato questa mattina. Le mie più sentite condoglianze vanno alla sua famiglia e ai suoi cari. Vorrei cogliere l'occasione per ringraziare tutti per le preghiere e il sostegno. Chiedo a tutti di rispettare la privacy della famiglia in questo momento così difficile, noi ora ci occupiamo delle disposizioni necessarie”.

La notizia era stata già anticipata dai media turchi, che citavano un altro agente del calciatore, Murat Uzun Mehmet: “Il corpo senza vita di Atsu è stato trovato sotto le macerie. Al momento stanno estraendo anche i suoi effetti personali. È stato trovato anche il suo telefono”. Atsu aveva 31 anni e la domenica prima del sisma aveva anche siglato un gol giocando per la sua squadra, regalandole la vittoria al 97’. Nei giorni scorsi lo stesso Hatayspor, squadra turca in cui militava l’attaccante ghanese, aveva preso un granchio annunciando il ritrovamento in vita del trentunenne. Dopo le smentite della famiglia ecco ora il messaggio più triste.

