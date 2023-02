Ue, l'annuncio di Roberta Metsola: Italia centrale per l'Europa

16 febbraio 2023 a

Immigrazione e transizione energetica, l'Italia è centrale per l'Europa. Secondo il presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, il nostro Paese dovrà svolgere un ruolo determinante nein processi di modernizzazione a cui andrà incontro il nostro continente. Metsola ne ha parlato in un'intervista al Correiere della Sera alla vigilia del viaggio che sta per compiere in Italia. «L’Italia è al centro di tutte le decisioni che vengono prese in Europa. Deve mantenere la sua vocazione europeista e rimanere una forza costruttiva». Così al Corriere della Sera il presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, che incontrerà, in visita ufficiale, il Capo dello Stato Sergio Mattarella e il premier Giorgia Meloni e, per la prima volta, i presidenti di Camera e Senato Lorenzo Fontana e Ignazio La Russa. «Vado a Roma - spiega - dopo il Consiglio europeo, che ha dato messaggi forti sull’Ucraina. La discussione sull’immigrazione è difficile, il Parlamento Ue è partner del Consiglio in tutti i triloghi (i negoziati tra le istituzioni, ndr). Nelle trattative c’è una dimensione nazionale ma le soluzioni devono essere europee. Sono importanti anche i messaggi che gli italiani mi daranno da riportare a Bruxelles».

In Italia il voto sullo stop alle auto a benzina e diesel dal 2035 è stato molto criticato. «Il voto ci pone saldamente sulla strada dell’ambizione climatica. Dovremmo avere il coraggio di avere questa ambizione se vogliamo raggiungere gli obiettivi che ci siamo posti. È ciò che ci chiedono i nostri giovani e la scienza. Però le nostre ambizioni devono essere all’altezza dei nostri partner transatlantici sia politicamente che economicamente. Dobbiamo poter parlare di una transizione giusta che deve sfruttare il mercato unico per portare tutti allo stesso livello. Il dibattito nei prossimi mesi sarà su come mantenere le nostre ambizioni climatiche sulla strada giusta e non alienare settori fondamentali della nostra popolazione che hanno contribuito all’economia».