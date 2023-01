Cosa fa adesso Meghan Markle, il retroscena dopo il caso Spare

Giada Oricchio 23 gennaio 2023 a

a

a

Le pene del pene di Harry d’Inghilterra e l’eclisse di Meghan. In “Spare”, la moraleggiante biografia, il duca di Sussex ha rivelato numerosi particolari scabrosi sulla Royal family, sulla moglie (in uno dei primi appuntamenti lo tirò dentro una stanza d’albergo e non fecero in tempo ad appendere l’avviso “don’t disturb”) e sul suo “todger” congelato in occasione di un viaggio al Polo Nord (si presentò in quelle condizioni al matrimonio del principe William con Kate Middleton).

Harry cita l’augello reale ben 150 volte nel libro diventando lo zimbello dei social e non solo. La società britannica “Lovehoney”, specializzata in giocattoli per adulti, ha ironizzato sull’episodio con cartellonistica pubblicitaria 10 metri per 5: “Il silenzio è d’oro, Harry” e sopra l’immagine di un determinato accessorio per la bocca. Johanna Rief, responsabile dell'empowerment di Lovehoney - azienda attiva nel Regno Unito, negli Stati Uniti e in Australia che nel 2018 ha creato una linea di prodotti per commemorare le nozze dei duchi di Sussex - ha dichiarato: “Siamo stati – e siamo ancora – ardenti sostenitori di Harry e Meghan, in particolare del modo in cui hanno espresso questioni importanti come razzismo, misoginia e bullismo nel Regno Unito. Ma riteniamo che il libro di memorie sia andato oltre, Harry ha riferito troppe informazioni private! Questa è la nostra risposta spensierata: pensa meno e più bavaglio in bocca”.

Eppure Meghan Markle non avrebbe preso sul ridere le rivelazioni dell’amato consorte. Secondo un magazine tedesco, dopo l’uscita del tomo, sarebbe scoppiata un violenta lite nella mega villa di Montecito, California, che la coppia ha acquistato “raggranellando i soldi per la caparra dopo averla vista in sconto su un sito e accendendo un mutuo” (pag.510, nda).

Per sedare gli animi e porre fine alle urla, sarebbe intervenuta la polizia. Non è la prima volta che si sentono indiscrezioni su forti dissidi all’interno della coppia. Non ci sono conferme ufficiali, però non è sfuggito ai tabloid e ai commentatori reali che nel gran rumore seguito alla pubblicazione di “Spare”, l’ex attrice Meghan è completamente sparita dai radar, dalle telecamere e dalle copertine dei giornali. Nessuna intervista a sostegno dell’opera prima di Harry, nessuna apparizione pubblica, nessuna foto. Nemmeno un like social. Un’assenza pesante e un silenzio assordante.