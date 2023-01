Guerra Ucraina, Emmanuel Macron: non escludo invio di caccia a Kiev

30 gennaio 2023 a

Sfida totale di Macron a Vladimir Putin. Il presidente francese è intervenuto nella disputa sull'invio di armamenti all'esercito di Putin. Macron ha precisato di non escludere a priori l'invio di aerei da caccia «Nulla è escluso di principio»: è la risposta del presidente francese Emmanuel Macron, a chi lo interroga circa l’ipotesi di inviare aerei da caccia a Kiev. Macron ha sottolineato tuttavia che qualsiasi decisione presume alcuni «criteri»: una «domanda formulata» dall’Ucraina, che «non sia tale da produrre una escalation», né finalizzata «a colpire il territorio russo ma piuttosto a sostenere lo sforzo di resistenza». E infine, «che non vada a indebolire la capacità delle forze armate francesi».

Poi Macron ha affontato anche temi di politica interna, come la riforma delle pensioni ritenuta «essenziale rispetto all’Europa» e per «salvare il nostro sistema» attraverso la distribuzione. Macron l'ha dichiarato alla vigilia del secondo giorno di manifestazioni e scioperi indetti dai sindacati contrari all’aumento dell’età pensionabile a 64 anni. In una conferenza stampa all’Aia ha commentato le parole del suo primo ministro Elisabeth Borne, che nel fine settimana ha detto che l’aumento dell’età per la pensione non è «più negoziabile», il capo di Stato ha assicurato: «Quando dice qualcosa, lo dice con buone ragioni e io la sostengo.