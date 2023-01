“Nuova offensiva di Putin”. La Russia pronta all'assalto finale all'Ucraina

28 gennaio 2023 a

Una guerra che è stata in parte rallentata dall’inverno, ma tale situazione non andrà avanti ancora per molto. Vladimir Putin sta preparando una nuova offensiva in Donbass per tornare a controllare la situazione sul terreno: secondo le valutazioni dell’americano Institute for the study of war, questo dovrebbe avvenire entro i prossimi sei mesi, probabilmente nella regione di Lugansk. Tale analisi, segnala l’ISW, è coerente con le indiscrezioni pubblicate dall’agenzia Bloomberg, che cita fonti del Cremlino secondo le quali la nuova offensiva in Ucraina potrebbe iniziare a breve, nei mesi di febbraio o marzo. L’obiettivo sarebbe ribaltare gli insuccessi militari che la Russia ha dovuto incassare finora e vincere la guerra a più lungo termine. L’analisi americana è stata riportata anche dalla stampa ucraina, in ansia per i possibili sviluppi - in peggio - di un conflitto che tra meno di un mese supererà un anno dal suo scoppio.