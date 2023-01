Missili Aster-30 per l'Ucraina: c'è l'accordo tra Francia e Italia

28 gennaio 2023 a

"La situazione al fronte, e in particolare nella regione di Donetsk, rimane estremamente grave" dichiara il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. L'offensiva russa con la sua pioggia di missili sta mettendo a dura prova nelle ultime ore la difesa ucraina. Il governo italiano varerà nei prossimo giorni il sesto invio di armi e non sono mancate le polemiche: "La terza Guerra mondiale inizierebbe nel momento in cui i carri armati russi arrivassero a Kiev, e quindi ai confini dell'Europa. Fare in modo che non sia così è l'unico modo per fermare la terza Guerra mondiale" ha dichiarato il ministro della Difesa Guido Crosetto che è finito nel mirino della Russia. "Sciocco raro" lo ha definito Il vice presidente del Consiglio di sicurezza russo, Dmitri Medvedev. "Non ci sono molti sciocchi nelle strutture di potere in Europa", ha scritto l'ex presidente russo su Telegram, ma "un certo ministro della Difesa, di una certa Italia ha definito la forniutura di veicoli corazzati e altre armi all'Ucraina una prevenzione della terza guerra mondiale. Un raro eccentrico".

Nel frattempo, secondo quanto riporta il quotidiano francese l'Opinion, Francia e Italia ordineranno 700 missili Aster-30, che equipaggiano i sistemi Mamba SAMP-T, per un importo di due miliardi di euro. Parigi e Roma presto consegneranno il sistema Samp-T all'Ucraina. Parigi e Roma avrebbero finalizzato la decisione ieri, in occasione dell'incontro a Roma tra il ministro della Difesa Guido Crosetto e il ministro delle Forze armate francese Sébastien Lecornu.

Contro l'invio di ulteriori armamenti occidentali all'Ucraina si è schierata apertamente anche la Corea del Nord tramite Kim Yo-jong, sorella del leader Kim Jong-un. Per Pyongyang gli Stati Uniti hanno "valicato la linea rossa" con la "sinistra intenzione di realizzare il proprio obiettivo egemonico espandendo ulteriormente la guerra per procura per distruggere la Russia".