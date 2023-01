L'eurodeputata leghista Bonfrisco nella black list dell'Iran, Salvini: "Grave e inaccettabile"

25 gennaio 2023 a

a

a

L’eurodeputata leghista Anna Bonfrisco (Gruppo Id) è tra le persone sanzionate dall’Iran in risposta alle recenti misure restrittive adottate da Bruxelles e Londra. In totale sono state sanzionate 22 persone e tre Istituzioni europee, oltre a otto personalità e un ente britannico per il loro "sostegno al terrorismo, istigazione ad atti violenti contro il popolo iraniano, ingerenza negli affari interni della Repubblica islamica e diffusione di informazioni false", secondo una dichiarazione del ministero degli Esteri iraniano. Le sanzioni impediscono alle persone colpite di entrare in

Iran, ordinano la confisca delle loro proprietà e beni sul suolo iraniano e il congelamento dei loro conti bancari nel Paese.

Video su questo argomento "Restate in casa". Teheran soffoca nello smog: le immagini impressionanti

Oltre a Bonfrisco, nella lista figurano anche la sindaca di Parigi, Anne Hidalgo; il sindaco di Cambrils, Oliver Klein; lo scrittore francese Bernard-Henry Lèvy e il capo di stato maggiore britannico, il generale Patrick Sanders. Tra gli eurodeputati figurano anche i socialdemocratici olandese Thijs Reuten e tedesco Dietmar Koster; Lukas Mandl (austriaco, Ppe); Abir Al-Sahlani (svedese di origine irachena, Renew) e Bart Groothuis (olandese del Ppe).

"È grave e inaccettabile la decisione delle Autorità iraniane che colpiscono Anna Cinzia Bonfrisco, nostra rappresentante al Parlamento Europeo. Confermiamo ferma condanna per quanto sta accadendo in Iran e massima solidarietà al popolo iraniano che si batte per i propri diritti", è il commento su Twitter del vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini.