Qatargate, l'avvocato di Eva Kaili: Panzeri farà i nomi di altri europarlamentari

Qatargate, a Strasburgo viene giù tutto. Secondo l'avvocato difensore di Eva Kaili, Antonio Panzeri ha un accordo con i giudici del Belgio secondo il quale verranno fatti molti altri nomi di europarlamentari coinvolti nel Qatargate. Si tratterà di europarlamentari francesi, tedeschi, italiani e belgi. L’ex eurodeputato del Pd prima e di Articolo Uno poi, Pier Antonio Panzeri, si starebbe apprestando a fare agli inquirenti in Belgio i nomi di «eurodeputati di Germania, Francia, Italia e Belgio». L'ha ribadito l’avvocato greco di Eva Kaili, Mikhalis Dimitrakopoulos, in un’intervista all’emittente ellenica Kontra Tv, riferisce Euractiv.com.

La mossa del legale di Eva Kaili: "torture medievali" in carcere

Per il legale che difende l'ex vicepresidente del Parlamento Europeo, Panzeri, che ha siglato un patto con il giudice istruttore in base alla legge belga sui pentiti, darà ai magistrati «i nomi che vogliono». Per Dimitrakopoulos, Panzeri è ora «assolutamente inaffidabile: tutto ciò che gli importa è salvare sua moglie e sua figlia. Qualsiasi cosa gli daranno, la firmerà». Secondo l’avvocato, l’accordo siglato tra Panzeri e la giustizia belga è destinato a collassare, perché «ci saranno - prevede - forti reazioni da parte delle persone che Panzeri accuserà».