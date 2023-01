Qatargate al Parlamento europeo, Marc Angel eletto al posto di Eva Kaili

18 gennaio 2023 a

a

a

Cambio al vertice del Parlamento europeo. Dopo le vicissitudini giudiziarie legate al Qatargate che hanno coinvolto Eva Kaili, Strasburgo cambia direzione. Ed elegge il nuovo vicepresidente. La scelta cade sul socialista lussemburghese Marc Angel. La greca Eva Kaili è stata destituita lo scorso 13 dicembre in seguito all’arresto nell’ambito dell’inchiesta «Qatargate». Il posto vacante resta pertanto in mano al gruppo S&D. Angel è stato eletto al secondo turno raggiungendo le 307 preferenze e superando la maggioranza necessaria di 296. La candidata del gruppo Id Annalisa Tardino (Lega) ha ottenuto 185 voti e la candidata dei Verdi/Ale Gwendoline Delbos-Corfield ne ha ricevuti 98. Hanno votato 645 eurodeputati, 55 le astensioni.

Qatargate, nuovo arresto a Milano. E Panzeri inizia a parlare

Nel gennaio dello scorso anno l’Eurocamera aveva scelto i 14 vicepresidenti per la seconda parte della legislatura: per S&D c’erano l’italiana Pina Picierno, l’austriaca Evelyn Regner, il portoghese Pedro Silva Pereira, la tedesca Katarina Barley ed Eva Kaili, decaduta dalla carica. Angel, 59 anni, è il co-presidente dell’intergruppo Lgbti all’Eurocamera, vicepresidente della commissione per l’Occupazione e gli affari sociali e membro della commissione per le Petizioni, della delegazione alla commissione parlamentare mista Ue-Cile e della delegazione all’Assemblea parlamentare euro-latinoamericana.