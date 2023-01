Qatargate, Antonio Panzeri resta in carcere. Fissata la nuova udienza a febbraio

17 gennaio 2023 a

Ancora in carcere. L’ex europarlamentare Antonio Panzeri "comparirà nuovamente davanti ai giudici intorno al 15 febbraio" ovvero "a due mesi dalla prima convalida dell’arresto" legato all’inchiesta sul Qatargate. A rivelarlo all’AGI è Eric Van Duyse, direttore della comunicazione della Procura federale belga. Panzeri aveva fatto ricorso contro la convalida della custodia cautelare in carcere e per questo era atteso oggi al Tribunale di Bruxelles. Tuttavia, "per motivi personali" l’ex eurodeputato italiano "non si è presentato e ha ritirato il ricorso". Di qui la mancata decisione dei giudici belgi nella giornata odierna.

Dalla Procura belga è arrivato anche un comunicato in merito alla situazione dell’ex eurodeputato: “Nell’ambito di un’indagine condotta dalla Procura federale in merito a presunti atti di organizzazione criminale, corruzione e riciclaggio di denaro Pierantonio Panzeri doveva comparire oggi davanti alla camera d’accusa alla Corte d’appello di Bruxelles. Per motivi suoi, P.P. ha deciso oggi di rinunciare al suo ricorso davanti alla camera d’accusa. Quindi non è apparso. Nell’interesse delle indagini, al momento non verranno fornite ulteriori informazioni. La stampa sarà informata di eventuali nuovi sviluppi tramite comunicato stampa”.