Ucraina, da Israele la tecnologia che blocca missili e droni russi

Un nuovo appoggio a Kiev nella guerra contro la Russia. Ucraina e Israele hanno infatti trovato un accordo per il trasferimento di tecnologia di allerta su missili e droni. Lo ha riferito l’ambasciatore ucraino in Israele Yevgen Korniychuk, sostenendo che la tecnologia è stata «ufficialmente» trasferita nel Paese invaso dai russi. «Per quanto riguarda le cose ufficiali su cui possiamo commentare, sono in corso lavori sul trasferimento della tecnologia israeliana relativa a smart alert relativi a missili e droni», le sue parole riportate dal Jerusalem Post. «Questa tecnologia è stata ufficialmente trasferita dalla parte israeliana. E penso che a un certo punto la otterremo completamente», il resto delle dichiarazioni di Korniychuk. Dopo una prima fase di attesa Israele si è da mesi schierata dalla parte di Volodymyr Zelensky, scatenando l’irritazione del Cremlino e di Vladimir Putin.