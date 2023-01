Brasile, 1.200 seguaci di Bolsonaro arrestati. L'ex presidente è negli Usa, vicino a DisneyWorld

09 gennaio 2023 a

Si erano accampati di fronte al quartier generale dell'Esercito ma sono stati arrestati. Sono 1.200 i bolsonaristi arrestati a Brasilia dagli agenti della polizia militare del Distretto Federale e della Forza di Sicurezza Nazionale che hanno rimosso praticamente tutti i manifestanti che si trovavano nell’accampamento. Almeno quaranta autobus con seguaci di Bolsonaro hanno lasciato la zona della tendopoli, un convoglio che poi ha attraversato le strade di Brasilia. In questo momento, scrive O Globo, ci sono solo ancora pochi manifestanti che stanno lasciando il sito. Intanto la polizia e l’esercito hanno recintato il quartier generale delle forze armate brasiliane.

"Parlamento assaltato col suo consenso". La Corte Suprema destituisce il governatore

Intanto, l’ex presidente del Brasile Jair Bolsonaro si trova a Orlando, in Florida, in una casa che ha preso in affitto da un professionista delle arti marziali vicino al Walt Disney World Resort. A scriverlo è il New York Times che ricorda come Bolsonaro abbia lasciato il Brasile a fine dicembre, prima del giuramento del nuovo presidente, Luiz Inacio Lula da Silva. Da programma, Bolsonaro avrebbe voluto restare nella casa di Orlando per almeno un mese. Resta ora da vedere se l’assalto ai palazzi del governo di Brasilia da parte dei suoi sostenitori gli faranno cambiare programma e decida di restare puiù a lungo negli Stati Uniti