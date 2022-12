Quant'è forte l'esercito ucraino: a Natale il soldato spara le bombe così

Giada Oricchio 26 dicembre 2022 a

Nessuna tregua per Natale in Ucraina. Il 25 dicembre, il presidente della Federazione russa, Vladimir Putin, ha dichiarato di essere aperto ai negoziati, ma nello stesso momento ha fatto bombardare a tappeto il Paese del presidente Volodymyr Zelensky. Oltre 10 attacchi missilistici contro il Distretto di Kupiansk nella regione di Kharkiv, colpite più di 25 città lungo la linea del fronte Kupiansk-Lyman e 20 villaggi nella zona di Zaporizhzhia. Decine le vittime. Questa mattina, invece, tre soldati russi sono morti a causa della caduta del relitto di un drone ucraino, abbattuto mentre attaccava una base nella regione di Saratov. E come ha annunciato il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba, oggi l’Ucraina chiederà l’esclusione della Russia dal Consiglio di sicurezza dell’ONU. La tragedia della guerra si mescola alla derisione della resistenza ucraina all’armata rossa.

UAF recruited Santa Claus and taught him a new way to deliver 82mm gifts pic.twitter.com/QDJctuid50 — ТРУХА⚡️English (@TpyxaNews) December 26, 2022

Sul canale Twitter @TpyxaNews English (documenta le operazioni belliche con video inediti dall’inizio dell’invasione lo scorso 24 febbraio, nda) è stato pubblicato un filmato particolare e per certi versi straniante. Si vede un soldato della UAF intento a combattere vestito da Babbo Natale. Uno sfottò a Putin come conferma il commento a corredo della clip: “Le forze armate ucraine hanno reclutato Babbo Natale e gli hanno insegnato un nuovo modo per consegnare ‘regali’ da 82 mm”.