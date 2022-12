Parigi, cosa sta succedendo: sparatoria nel centro con morti e feriti

23 dicembre 2022 a

Da sette a otto spari in strada, poi il panico totale. Nel centro di Parigi, nel decimo arrondissement, a rue d'Enghien, si è consumato il dramma a colpi di arma da fuoco con due morti e almeno quattro feriti, di cui due in condizioni gravissime. Un indagato, "un uomo tra i 60 ei 70 anni è stato arrestato", comunica la procura francese. Sarebbe già noto alla giustizia francese per altri tentativi di omicidio e sarebbe ferito.

"È panico totale, siamo rimasti chiusi dentro", ha testimoniato un commerciante di un edificio vicino durante i primi momenti concitati dopo gli spari. Negli stessi momenti su Twitter la prefettura parigina invita i cittadini ad "evitare il settore" della città e a "lasciare che siano i servizi di soccorso ad intervenire".

Secondo il quotidiano Le Parisien l'incidente sarebbe avvenuto nei pressi del centro culturale curdo Ahmet-Kaya e l'uomo fermato sarebbe un ferroviere 69enne francese in pensione. Uno dei siti di riferimento della comunità curda di Parigi parla di spari contro tre obiettivi, tutti curdi, ovvero il centro culturale, un ristorante e un parrucchiere limitrofi e ricorda che il 9 gennaio si celebreranno i dieci anni dell'uccisione di tre attiviste curde a Parigi all'interno del Centro di informazione del Kurdistan, sempre nel X arrondissement.