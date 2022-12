Il nuovo documentario di Harry e Meghan fa infuriare William: "Eredità di Diana dirottata"

22 dicembre 2022 a

Un nuovo documentario di Harry e Meghan fa infuriare il principe William. La coppia è pronta per la pubblicazione di un secondo documentario che porta la loro firma. In questo caso verranno raccontate storie di personaggi che hanno "plasmato il mondo".

Harry e Meghan hano spiegato che il nuovo progetto televisivo approfondirà la storia di leader influenti e di come hanno cambiato, nel loro piccolo, la società e il mondo. Harry, nel trailer, parla di come Nelson Mandela - amico di Diana - sia stato per lui d'ispirazione.

Ma nel Regno Unito c'è già chi ha storto il naso. Un esperto come Kinsey Schofield è infatti convinto che Harry e Meghan abbiano "dirottato completamente la storia e l'eredità di Diana" a loro favore, appropriandosi di una vicenda potentissima, anche dal punto di vista mediatico: quella di Lady D. La scelta di incentrare la comunicazione su Diana e sulla forza del suo personaggio, avrebbe innervosito William, unico erede insieme a Harry del patrimonio - compreso quello morale - della Principessa Diana