Qatargate, Roberta Metsola difende l'Europa: non siamo in vendita

Roberta Metsola, presidente del Parlamento europeo, difende l'Unione dal caso di corruzione che ha coinvolto l'ex vicepresidente Eva Kaili e alcuni ex europarlamentari. «La nostra democrazia è sotto attacco - ha detto Metsola - Attori maligni pensano che l’Europa sia in vendita. A tutti loro risponderemo con fermezza, l’invasione dell’Ucraina riguarda tutti noi e insieme potremo garantire pace, stabilità e prosperità in Europa e nel mondo». Così Roberta Metsola, presidente del Parlamento europeo, durante la XV Conferenza delle ambasciatrici e degli ambasciatori d’Italia ospitata alla Farnesina.

Il presidente del Parlamento europeo ha poi sottolineato l'importanza del fatto che l'Europa sia rimasta unita di fronte all'emergenza provocata dal conflitto tra Russia e Ucraina. «Sono orgogliosa della nostra risposta europea, siamo rimasti uniti, decidendo insieme, è una vittoria della diplomazia e dell’Europa». Lo ha affermato Roberta Metsola, condannando la «brutale invasione» russa all’Ucraina che «ha sconvolto l’asse su cui si poggiava la nostra realtà geografica». «Abbiamo trasformato quella che Putin riteneva la nostra più grande debolezza nella nostra più grande forza. Dobbiamo continuare su questa strada ma possiamo farlo solo se prendiamo decisioni coraggiose». Poi la necessità di continuare nell'appoggio anche militare all'Ucraina di Zelensky. «Il prossimo anno l’Ucraina si rivolgerà di nuovo a noi per ottenere sostegno politico, umanitario, militare, energetico e finanziario. Non possiamo permetterci la stanchezza perché questo è ciò che spera la Russia. Vogliamo mostrare la stessa resilienza che abbiamo richiesto agli ucraini».

"Il Parlamento europeo è sotto attacco". Metsola sul Qatargate

Metsola non poteva non fare i conti anche con l'emergenza migranti. «Dobbiamo continuare a lavorare per trovare un accordo sulla politica migratoria e, su questo», utilizzeremo «i contatti che ha l’Italia con terzi Paesi per trovare soluzioni che non lasciano dei Paesi da soli ad affrontare le sfide che andranno ad aumentare nel prossimo anno».