Cosa ha bloccato Putin, appuntamenti cancellati: "Per il tumore alla tiroide"

Giada Oricchio 15 dicembre 2022 a

a

a

La guerra in Ucraina prosegue anche a Natale. Il Cremlino ha reso noto che non ci sarà alcuna tregua per le festività e che la sedicente operazione speciale andrà avanti. L’Ue si prepara ad accogliere migliaia di nuovi rifugiati, mentre il settimanale britannico The Economist riferisce che, secondo il governo di Kiev, Mosca sta pianificando un attacco invernale su vasta scala per prendere la capitale. Intanto il presidente della Federazione russa, Vladimir Putin, è scomparso diventando il convitato di pietra in un’invasione voluta in prima persona.

Dopo aver annullato la tradizionale conferenza stampa di fine d’anno, il ricevimento di Capodanno e la partita di hockey sul ghiaccio nella piazza Rossa in diretta televisiva, Putin ha cancellato anche il discorso sullo “stato della nazione” che ogni anno deve pronunciare davanti all’assemblea federale in quanto obbligo costituzionale.

Secondo fonti dello stesso Parlamento, citate dall’agenzia di stampa Tass, il presidente “con tutta probabilità” farà il suo speech a inizio 2023. L’assenza agli eventi pubblici sta mettendo in allarme il popolo russo e parte dell’elite degli oligarchi. Cosa sta succedendo a Putin? Le ipotesi sono due: un riacutizzarsi della malattia o il timore per la sua incolumità. In queste ore trovano nuova forza le indiscrezioni sul suo precario stato di salute. L’ex agente del KGB avrebbe un tumore al colon e un principio di Parkinson che lo starebbero debilitando giorno dopo giorno.

Video su questo argomento Pioggia di razzi, com'è ridotta la città di Donetsk

Tuttavia, il suo staff nega da sempre che stia male e per questo non è da escludere che il sedicente “zar” abbia paura per la sua sicurezza tanto da blindarsi il più possibile tra le mura del Cremlino. Il dubbio potrà essere sciolto la prossima settimana: il portavoce, Dmitri Peskov, ripreso da Ria Novosti, ha dichiarato che Putin presiederà una riunione del Consiglio di Stato russo.