Golpe in Germania, arrestato lo chef stellato Heppner suocero del calciatore Alaba

C'è anche uno chef stellato tra le persone arrestata in Germania durante l’operazione che ha sventato un tentativo di golpe in Germania. L'uomo in questione è Frank Heppner, un cuoco originario di Monaco di Baviera. Heppner è stato arrestato nell’hotel di lusso "Kempinski" nella nota località sciistica austriaca di Kitzbühel, sede anche di gare di coppe del mondo di sci. All'interno dell'albergo si trova il ristorante dello chef, "Sra Bua".

Secondo quanto emerso dalle indagini, il 62enne Heppner faceva parte del gruppo Reichsbürger che ha tentato di organizzare un golpe in Germania. Il cuoco sarebbe stato responsabile di reclutare nuovi membri, ottenere armi e altre attrezzature, nonché costruire un sistema di comunicazione a prova di intercettazione.

In Germania Heppner è un volto noto della tv. Inoltre è il padre della 28enne Shalimar, compagna di David Alaba, calciatore del Real Madrid e capitano della nazionale dell’Austria. Il quotidiano austriaco "Die Presse", citando gli investigatori, scrive che Heppner aveva anche il compito di gestire la mensa che avrebbe fornito i pasti ai membri del cosiddetto “Nuovo esercito tedesco” e che sarebbe diventato il cuoco personale di Heinrich XIII, se questi si fosse insediato come re.

Il gruppo aveva pianificato di prendere d’assalto l’edificio del Bundestag e arrestare i parlamentari, prima di rovesciare il governo e instaurare un regime guidato dall’aristocratico 71enne Heinrich XIII Reuss, rampollo di un rinomato casato principesco della Turingia.