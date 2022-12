Germania, piano di golpe armato: arrestati 25 "Cittadini del Reich"

07 dicembre 2022 a

Il piano era fare un colpo di Stato in Germania. Ampia operazione delle forze dell’ordine tedesche per smantellare un’organizzazione di estremisti di estrema destra. Lo riporta Tagesschau secondo cui fra i 25 imputati ci sarebbero anche ex soldati delle forze speciali e un ex membro dell’Afd al Bundestag. Nelle prime ore della mattina la polizia ha fatto irruzione negli appartamenti degli indagati eseguendo 25 mandati di cattura e avviando ampie perquisizioni.

L'accusa dell’ufficio del pubblico ministero federale è di aver formato un’organizzazione terroristica per abolire l’ordine costituzionale della Repubblica federale di Germania e stabilire uno stato modellato sul Reich tedesco del 1871. Si sospetta che il gruppo avesse pianificato tra le altre cose, di prendere d’assalto l’edificio del Reichstag e di deporre il governo federale per poi prendere il potere. L’organizzazione aveva già deciso chi avrebbe ricoperto importante cariche ministeriali al momento della ’presa del potere'.

Gli investigatori - spiega ancora il Tagesschau - descrivono l’operazione odierna come «senza precedenti». Secondo le prime informazioni la figura centrale del gruppo sarebbe Heinrich R., rampollo di una casa principesca di lunga data dell’odierna Turingia. Il 71enne aveva esplicitato pubblicamente le sue tesi di ’cittadino del Reich’ per diversi anni. In caso di buona riuscita dell’operazione pianificata Heninrich R. era stato designato dal gruppo come reggente. L’uomo attualmente lavora come consulente finanziario a Francoforte e possiede una casino di caccia in Turingia dove i membri del gruppo si sarebbero incontrati diverse volte nel corso di quest’anno. In vista del tentativo di prendere il potere il gruppo avrebbe creato un ’governo ombra' dove al ministero della Giustizia sarebbe stata designata l’ex deputata dell’ala estremista dell’Afd al Bundestag e attuale giudice a Berlino, Birgit Malsack-Winkemann.

Ci sono anche due arresti all’estero, uno in Italia e uno in Austria, nell’ambito dell’operazione della polizia tedesca in Germania contro il «gruppo terroristico» di estrema destra ’Cittadini del Reich’. Esponenti del gruppo sono sospettati di «aver portato avanti preparativi concreti per fare irruzione con la violenza nel Parlamento con un piccolo gruppo armato». Anche una cittadina russa, Vitalia B., è stata arrestata nell’ambito dell’operazione. L’ambasciata russa in Germania «non mantiene contatti con rappresentanti di gruppi terroristici e altre formazioni illegali»,rende noto la stessa ambasciata di Mosca in un comunicato, come riportato dall’agenzia Tass, in risposta a quanto dichiarato dall’ufficio del procuratore generale tedesco, secondo cui il gruppo di estremisti di destra sospettati di star preparando un colpo di stato in Germania avrebbero contattato rappresentanti della Federazione russa, senza però ricevere supporto.