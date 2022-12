Ucraina, il Cremlino esclude colloqui di pace con Kiev

06 dicembre 2022 a

"Il Cremlino non vede alcuna prospettiva di colloqui per una soluzione di pace in Ucraina in questo momento, dato che la Russia dovrebbe raggiungere gli obiettivi dell'operazione militare speciale". È quanto ha dichiarato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov.

Putin alla guida sul ponte di Crimea colpito dagli ucraini

I giornalisti hanno chiesto a Peskov di commentare una recente dichiarazione del Segretario di Stato americano Antony Blinken, secondo il quale il conflitto in Ucraina si concluderà quasi sicuramente con la diplomazia e i colloqui, che porteranno a "una pace giusta e duratura". Dura la risposta di Peskov: "possiamo concordare sul fatto che il risultato dovrebbe essere una pace giusta e duratura. Per quanto riguarda la prospettiva di negoziati, per ora non la vediamo. Lo abbiamo ripetuto più volte", ha detto Peskov. E alla domanda su cosa dovrebbe accadere perché il Cremlino veda tale prospettiva Peskov ha replicato: "gli obiettivi dell'operazione militare speciale dovrebbero essere raggiunti. La Russia deve raggiungere e raggiungerà questi obiettivi", ha risposto Peskov.