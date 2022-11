Guerra Ucraina, von der Leyen: "Tribunale ad hoc sui crimini della Russia"

Un tribunale creato ad hoc per giudicare i crimini commessi dalla Russia nella guerra con l'Ucraina. È la proposta della presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen lanciata con un video messaggio lanciato su Twitter.



Russia must pay for its horrific crimes.



We will work with the ICC and help set up a specialised court to try Russia’s crimes.



With our partners, we will make sure that Russia pays for the devastation it caused, with the frozen funds of oligarchs and assets of its central bank pic.twitter.com/RL4Z0dfVE9