Russia, Putin minaccia l'Ue: "Stop a petrolio e gas per chi aderisce al price cap"

Nuova minaccia del Cremlino all'Ue. "Su istruzioni del presidente Vladimir Putin, la Russia non fornirà più petrolio e gas ai Paesi che aderiranno al price cap". Lo riporta la Tass.

"Gli europei fanno discussioni sconcertanti su questo limite [di prezzo]. Nominano numeri difficilmente spiegabili, sembra che stiano solo cercando di prendere una decisione per il bene di una decisione - non per gli effetti, ma solo per dimostrare che il limite è stato introdotto", ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov commentando la possibilità di fissare un prezzo massimo per il petrolio russo nella fascia di 65-70 dollari al barile. Peskov ha osservato che "tutto ciò è soggetto a un'analisi approfondita. È ancora difficile immaginare quale impatto avrà questo sul mercato dell'energia. Per il momento stiamo procedendo secondo le disposizioni del presidente Putin secondo cui non forniremo petrolio e gas a quegli stati che introducono e aderiscono al limite", ha affermato Peskov. Ma viste le cifre discusse in Europa, Mosca intende analizzare la situazione "prima di formulare una posizione", ha aggiunto il portavoce del Cremlino. "In precedenza è stato riferito che mercoledì gli ambasciatori dei paesi dell'UE non sono riusciti a concordare l'introduzione di un prezzo massimo per il petrolio russo, quindi i negoziati continueranno. Secondo le fonti, gli ambasciatori hanno discusso la possibilità di introdurre un prezzo massimo per il petrolio russo nella fascia di 65-70 dollari al barile. La discussione ha rivelato una profonda divisione tra i paesi che vogliono punire la Russia, come la Polonia e gli Stati baltici, che considerano questo tetto troppo alto, e i paesi che ricevono una parte significativa delle entrate dal trasporto marittimo di petrolio - Grecia, Cipro, Malta e altri, che ritengono che il livello di soglia sia troppo basso e minacci di minare il commercio mondiale di petrolio. Per l'Ue, l'introduzione di un prezzo massimo sul petrolio russo ha poco a che fare con la crisi energetica in Europa, poiché dal 5 dicembre entra in vigore nella comunità un embargo sull'acquisto di petrolio russo via mare. Pertanto, le componenti principali della discussione non sono l'energia, ma il commercio e la politica" si legge sul sito della Tass.

"Il G7, su iniziativa degli Stati Uniti, intende cercare di imporre un prezzo massimo al petrolio russo, basandosi sul fatto che la maggior parte delle compagnie di trasporto e assicurazione del petrolio si trova in stati membri o affiliati al G7, come Grecia, Cipro, Malta e altri piccoli membri dell'Ue. Nel frattempo, il prezzo del petrolio russo è attualmente di circa $70/bbl su base scontata, quindi il price cap di $65-70/bbl non avrà molta importanza da un punto di vista economico. Ma se il G7 riuscirà a mettersi d'accordo, introdurlo e convincere i maggiori importatori di petrolio ad aderirvi, ciò potrebbe avere implicazioni strategiche a lungo termine in caso di una nuova impennata dei prezzi del petrolio. Inoltre, il price cap sarà di natura dinamica e, se il sistema verrà creato, il G7 potrebbe successivamente tentare di abbassarlo ulteriormente, anche se senza alcuna garanzia di successo. Secondo gli esperti europei, a questo proposito, c'è il serio rischio che la Russia interrompa le forniture ai Paesi che aderiscono a questo meccanismo, anche se al momento per Mosca è indolore. Ciò, a sua volta, può causare un forte aumento dei prezzi sul mercato mondiale se altri produttori di petrolio non aumentano notevolmente la produzione" conclude la nota della Tass.