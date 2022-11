Marino de Medici, il Washington Post ricorda il corrispondente Usa de Il Tempo

22 novembre 2022 a

a

a

Dopo la morte del giornalista italiano Marino de Medici, corrispondente in Usa de Il Tempo, il quotidiano americano Washington Post ne tratteggia un ricordo dedicandogli una pagina in cui celebra la sua carriera.





Per il quotidiano americano de Medici era un decano della stampa estera che si è distinto come un osservatore della politica americana. Nel lungo articolo dedicato al giornalista italiano viene raccontata la sua carriera: dal suo arrivo negli Usa come studente ai suoi successi come corrispondente per il quotidiano romano “Il Tempo”. Ha raccontato i presidenti da John F. Kennedy a Ronald Reagan, i successi della tradizione democratica americana e le sue macchie. Il Washington Post racconta qual è il ruolo del corrispondente estero, e quindi la missione, per de Medici. “Non è solo quello di riportare le notizie dirette, ma di chiarire, analizzare e spiegare cosa sta succedendo negli Stati Uniti e interpretarne il significato per il suo paese e il resto del mondo”. Per il quotidiano americano de Medici, era il più longevo corrispondente Usa dall’Italia a fare questo lavoro. "Quando è andato in pensione, riportava il New York Times, il signor de Medici scriveva da Washington da più tempo di qualsiasi altro membro del corpo della stampa estera della città, che all'epoca comprendeva 500 giornalisti accreditati provenienti da 60 paesi" ricordano nel pezzo a lui dedicato. "Dopo aver offerto per anni agli italiani una visione da insider di Washington, ha offerto agli americani una visione da outsider del loro paese, una visione che era diventata anche la sua" si legge nel lungo articolo. Marino de Medici è morto il 15 novembre nella sua casa di Winchester, in Virginia. Aveva 89 anni.