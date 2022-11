Guerra in Ucraina, l'allarme dell'agenzia Rosatom: a Zaporizhzhia si rischia incidente nucleare

21 novembre 2022 a

a

a

Allarme su Zaporizhzhia. Questa volta viene lanciato dall'agenzia russa Rosatom (che si occupa di energia atomica) in seguito ai bombardamenti ucraini su Energodar, la città in cui si trova la centrale nucleare. Il Ceo di Rosatom, Alexei Likhachev, citato dall’agenzia di stampa Interfax, ha affermato che «l’impianto è a rischio di incidente nucleare. Siamo stati in contatto tutta la notte con l’Agenzia internazionale per l’energia atomica». Rosatom controlla l’impianto nucleare, il più grande d’Europa, da quando le truppe russe hanno occupato militarmente l’area della centrale. L’allarme di Likhachev è giunto mentre si sono registrati una serie di nuovi bombardamenti nei pressi della struttura. Mosca e Kiev si sono accusate a vicenda degli attacchi. Likhachev ha accusato l’Ucraina di essere disposta ad «accettare» un «piccolo incidente nucleare», aggiungendo che «questo sarà un precedente che cambierà per sempre il corso della storia. Pertanto, tutto deve essere fatto in modo che nessuno abbia in mente di mettere a repentaglio la sicurezza della centrale nucleare».

Video su questo argomento Danni critici alle infrastrutture di Kherson. Ma Zelensky punta al colpo grosso | GUARDA

Le truppe ucraine starebbero, infatti, bombardando Energodar, la città in cui si trova la centrale nucleare di Zaporizhzhia. Lo rende noto Volodymyr Rogov, presidente del movimento "Noi insieme alla Russia" e membro del consiglio dell’amministrazione della regione di Zaporizhzhia. Lo riporta l’agenzia Ria Novosti. «Energodar è sotto il fuoco dei militanti delle forze armate ucraine», scrive Rogov su Telegram. «Al momento, i terroristi stanno bombardando con artiglieria pesante di tipo Nato. Secondo le informazioni preliminari, gli arrivi sono vicini alla costa».