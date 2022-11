Giorgia Meloni debutta al G20 e a Bali incontra Joe Biden

Santi Bailor 12 novembre 2022 a

C'è un appuntamento importante in vista per Giorgia Meloni: il nome è G, il cognome è 20. Il luogo è Bali, in Indonesia. La data: la settimana prossima. Nel ginepraio delle polemiche sull'immigrazione tra Italia e Francia di questi giorni, la cronaca politica e giornalistica rischiano di perdere di vista un appuntamento decisivo per la politica estera italiana. E per il ruolo della presidente del Consiglio Meloni rispetto alle questioni internazionali che aspettano l'Italia e il mondo libero. L'evento è il G20 della settimana prossima.

Un evento dove il presidente degli Stati Uniti, dopo aver contenuto l'ondata repubblicana nel voto americano di midterm, avrà una serie di colloqui bilaterali a margine del vertice dei leader mondiali. Lo ha annunciato il consigliere per la sicurezza nazionale Usa, Jake Sullivan, durante un briefing alla Casa Bianca: «Saranno annunciati - ha detto - a tempo debito: ci aspettiamo che sia possibile organizzare incontri con i nuovi capi dei governi di Italia e Regno Unito, Giorgia Meloni e Rishi Sunak». Ecco, appunto, Giorgia Meloni vedrà (salvo sorprese) Joe Biden al G20. L'incontro è importante perché l'Italia sta sostenendo, con fermezza, la libertà dell'Ucraina contro l'invasione russa, con la stessa Meloni che ha più volte ribadito la scelta di stare dalla parte di Kiev e della Nato. E di questi tempi la politica estera (assieme a quella economica) è il cuore delle scelte di una nazione.