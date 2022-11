Iran, rilasciata la giovane blogger Alessia Piperno. Sta tornando in Italia

10 novembre 2022 a

Alessia Piperno è stata rilasciata in Iran. La giovane blogger romana, arrestata lo scorso 28 settembre, sta tornando in Italia. «Dopo un intenso lavoro diplomatico Alessia Piperno è stata rilasciata dalle autorità iraniane e si appresta a tornare in Italia - conferma Palazzo Chigi - Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel ringraziare tutti coloro che hanno contribuito a che

Alessia riabbracci i familiari, ha informato i suoi genitori nel corso di una telefonata, pochi minuti fa», si legge ancora nella nota.

Grande soddisfazione viene espressa dal presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. «Voglio ringraziare i servizi di intelligence, il sottosegretario Mantovano e il ministero degli Esteri per il lavoro straordinario e silenzioso che hanno fatto per riportare indietro Alessia Piperno», la giovane italiana arrestata oltre un mese fa in Iran«. Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni dopo aver incontrato a Palazzo Chigi il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg. Dello stesso tenore anche le dichiarazioni del ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida. «Il rilascio della nostra connazionale Alessia Piperno è una splendida notizia. Un doveroso ringraziamento al presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, al ministro degli Esteri, Antonio Tajani, e a tutti coloro che hanno contribuito, attraverso un silenzioso e intenso lavoro diplomatico, al raggiungimento di questo risultato». Così il ministro dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Francesco Lollobrigida.