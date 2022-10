Antonio Tajani sulle alleanze dell'Italia: lavoreremo con Europa e Nato

23 ottobre 2022 a

Antonio Tajani fa chiarezza e ribadisce la collocazione internazionale dell'Italia. «Lavoreremo sempre insieme all’Unione europea e alla Nato. Non c’è pace senza giustizia». Così il ministro degli Esteri Antonio Tajani rispondendo ai giornalisti sui prossimi passi per l’Ucraina all’ingresso della Nuvola a Roma dove si è svolta la manifestazione di Sant’Egidio dedicata al dialogo tra religioni.

Appena insediato alla Farnesina, Tajani prende di petto le principali emergenze dell'Italia. Tra cui il caso della detenzione di Alessia Piperno in Iran. Tajani ha voluto far sentire la vicinanza del governo italiano alla famiglia della giovane. Il ministro degli Esteri ha chiamato personalmente il padre della Piperno e ha tenuto a precisare che segue «con il massimo impegno e con grande determinazione il caso della giovane italiana detenuta in Iran». Come ha scritto sul suo profilo Twitter, lo stesso Tajani lo ha «ribadito al padre Alberto durante una lunga e cordiale telefonata».

Sto seguendo con il massimo impegno e con grande determinazione il caso di Alessia Piperno,la giovane italiana detenuta in Iran.Lo ho ribadito al padre Alberto durante una lunga e cordiale telefonata. — Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) October 23, 2022

Alessia Piperno, 30 anni di cui 7 passati consecutivamente in viaggio per il mondo, si trova in Iran da quasi 3 mesi. Secondo il racconto fatto dai suoi genitori è stata arrestata il 30 settembre, un paio di giorni dopo il suo ultimo post sull'account Instagram, ma potrebbe essere stata fermata prima, quando in Italia cominciarono a girare voci sulla cattura di cittadini europei durante le manifestazioni contro il velo.