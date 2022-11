Quanti casi di Ebola, in Uganda esplode l'epidemia. Oms: "Preoccupante"

09 novembre 2022 a

Esplode l'epidemia in Uganda e l'aumento in altri distretti preoccupa l'Organizzazione mondiale della sanità. "Sono stati segnalati 135 casi confermati di Ebola e 21 probabili da 8 diversi distretti dell'Uganda, con 53 decessi confermati e 21 probabili. Finora, 62 pazienti sono guariti", spiega il direttore generale dell'Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, in conferenza stampa, sottolineando che l'individuazione dei casi in diversi distretti è chiaramente preoccupante".

Nel frattempo le scuole chiuderanno due settimane prima della fine programmata del semestre dopo che 23 casi confermati tra gli alunni, inclusi otto bambini morti. La decisione di chiudere le scuole materne, primarie e secondarie è stata presa perché le aule densamente affollate consentono al virus di dilagare.