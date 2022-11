Quando finirà la guerra in Ucraina, Zelensky parla di pace e detta le condizioni

05 novembre 2022 a

Nel video serale diffuso su Telegram il presidente ucraino Volodymyr Zelensky parla di pace: "Siamo pronti" annuncia e detta le condizioni. "Per una pace giusta, la cui formula abbiamo espresso più volte: rispetto per la Carta delle Nazioni Unite, rispetto per la nostra integrità territoriale, rispetto per il nostro popolo, assicurare alla giustizia tutti coloro che sono colpevoli e pieno risarcimento dei danni che ci ha causato la Russia".

Intanto dagli Usa infine arriva un'ulteriore tranche di aiuti militari a Kiev del valore di 400 milioni di dollari che porta il totale di spese dell'amministrazione Biden per l'Ucraina in spese militari a 18.9 miliardi di dollari e Zelensky dichiara di essere soddisfatto: "Apprezziamo questo continuo supporto" commenta per poi ribadire in serata che l'Ucraina è pronta per i negoziati di pace. "Noi siamo semplicemente pronti per la pace, per una pace giusta, la cui formula abbiamo espresso molte volte. Il mondo conosce la nostra posizione: è il rispetto per la Carta delle Nazioni Unite, il rispetto per la nostra integrità territoriale, il rispetto per il nostro popolo, punizione per tutti coloro che sono colpevoli e pieno risarcimento dei danni causati dalla Russia". E ancora: "Tutto ciò che i russi dicono ad alcuni leader stranieri sulla loro presunta disponibilità ai negoziati è falso. Quando qualcuno pensa ai negoziati, non cerca il modo di ingannare tutti intorno a lui per mandare decine o centinaia di migliaia di persone in più nel tritacarne"

A sorpresa a Kiev giunge anche il Consigliere per la Sicurezza nazionale degli Stati Uniti, Jake Sullivan, per un incontro faccia a faccia con i vertici ucraini.