Guerra Ucraina Russia, mobilitazione conclusa: il numero dei soldati russi. E arrivano nuove armi

28 ottobre 2022 a

a

a

Siamo al 247esimo giorno di guerra e la Russia annuncia che la mobilitazione parziale è conclusa con 80 mila soldati russi al fronte dopo essere stati addestrati. E con i numeri dell'esercito arriva anche la dichiarazione del presidente russo sulle nuove armi che arriveranno per Mosca. Vladimir Putin in un incontro con il ministro della Difesa di Mosca, Sergei Shoigu - come riporta Interfax - ha annunciato “nuove armi per le truppe di terra che si dimostreranno valide in azione”. Perché per lo Zar “i compiti più importanti sono in questo momento: equipaggiamento, addestramento, coesione dei cittadini mobilitati”.

Video su questo argomento "LOccidente gioca sporco". Come Putin giustifica l'invasione. E sull'arma nucleare...

Il presidente russo torna a puntare il dito contro Kiev, affermando che Zelensky "rifiuta i negoziati con la Russia su ordine degli Stati Uniti". Poi spiega che Mosca "non ha bisogno di usare un'arma nucleare in Ucraina". Secondo l'Ucraina, la Russia ha perso quasi 70mila soldati dall'inizio del conflitto. Parlando al telefono col presidente ucraino, Giorgia Meloni, auspica il rinnovo dell'intesa sull'esportazione del grano dai porti ucraini, "accordo fondamentale per scongiurare una possibile crisi alimentare". Zelensky da parte sua che dall'inizio dell'invasione, Kiev ha subito 4.500 attacchi missilistici da parte dei russi.