Gli Usa testano le armi ipersoniche: conflitto con la Russia dietro l'angolo

27 ottobre 2022 a

a

a

Non si ferma la corsa agli armamenti di Stati Uniti e Russia, con un’escalation senza fine da quando è scoppiata la guerra in Ucraina. In particolare l'esercito Usa ha condotto un test sulla propria capacità di sviluppare armi ipersoniche, una scelta dettata dalla crescente minaccia proveniente da Mosca, che proprio ieri ha svolto esercitazioni per verificare lo status delle forze di deterrenza nucleare. Secondo quanto filtra dalle forze armate statunitensi, riferisce Repubblica, il test, che si è svolto nei campi militari di Wallops Fligh in Virginia, è avvenuto con successo. In particolare è la seconda sperimentazione effettuata con l'obiettivo di estendere le capacità balistiche di armi su terra e mare. È da sottolineare che le armi ipersoniche sono capaci di viaggiare ad oltre 4.000 miglia orarie e possono anche variare la loro altitudine, rendendo difficile rilevamento ed intercettazione. Dopo che Cina e Russia hanno messo in mostra il loro arsenale ipersonico il Pentagono ha chiesto a tutti un’accelerata sul piano di sviluppo. Ci sono sempre più avvisaglie di un possibile allargamento del conflitto.