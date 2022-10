Volodymyr Zelensky a Giorgia Meloni: impaziente di collaborare per la pace

La nascita del nuovo governo guidato da Giorgia Meloni è stato salutato con entusiasmo anche dal presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky. Il numero uno di Kiev ha voluto sottolineare l'importanza della cooperazione tra le due nazioni per garantire all'Europa e al mondo pace e prosperità.

My congratulations to @GiorgiaMeloni, the first female Prime Minister of Italy. I wish the new government to successfully respond to all the challenges of today. I look forward to continued fruitful cooperation to ensure peace and prosperity in Ukraine, Italy and the world!