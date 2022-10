Russia, schierata dai mercenari la 'linea Wagner' per fermare Kiev

Quattro file di piramidi di cemento, con una grande trincea. È la linea Wagner, una fortificazione anticarro di quasi due chilometri, creata nei pressi della località di Hirske, occupata dai russi nell'est dell'Ucraina. Lo ha riportato la Cnn sulla base di nuove immagini satellitari di Maxar Technologies.

This is what the "Wagner" fortifications look like in the area of the Hirske, Luhansk region



The Maxar Technologies satellite has recorded two two two-line anti-tank bands, which, according to the occupiers, should stop the advance of equipment. pic.twitter.com/DqGp8idzwv