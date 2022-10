“Attacco al Nord Stream, sorpresa sui terroristi”. Chi c'è dietro il sabotaggio al gasdotto

21 ottobre 2022 a

La Russia sta cercando, attraverso i canali diplomatici, di essere ammessa alle indagini sulle esplosioni che hanno danneggiato il gasdotto Nord Stream, ma finora non ha ottenuto nulla. A parlare della situazione è il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov: “Stiamo lavorando molto intensamente attraverso i canali diplomatici con i Paesi interessati, ma finora abbiamo trovato un muro, c’è riluttanza a interagire in qualche modo e riluttanza ad andare fino in fondo alla verità insieme. Il Cremlino non ha nuovi dati sull’indagine, proprio perché al momento la Russia è privata dell’opportunità di prendervi parte”.

Poi Peskov, secondo quanto riporta l’agenzia Ria Novosti, ha sollevato dei dubbi sui veri responsabili dell’attacco terrorista, facendo capire che in realtà a Mosca qualcosa sanno, con parole che sembrano puntare il dito contro l’Occidente: “Se l’identità degli autori dell’attacco al gasdotto Nord Stream sarà resa pubblica, molti rimarranno sorpresi nei Paesi europei”. Già nei primi giorni dopo i problemi ai gasdotti la Russia se l’era presa con gli Usa, tirando in ballo direttamente Joe Biden e le sue vecchie dichiarazioni sul Nord Stream.