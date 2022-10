Gli alberghi di Trump fecero pagare tariffe più salate agli 007 Usa

17 ottobre 2022 a

Donald Trump nell'occhio del mirino. Secondo uno scoop del Washington Post, gli hotel dell’ex presidente Donald Trump fecero pagare agli agenti dell’Intelligence fino a cinque volte di più le normali tariffe governative, senza considerare che gli 007 occupavano le camere per svolgere un servizio di protezione a Donald Trump e alla sua famiglia. Il Washington Post cita almeno 40 casi in cui la Trump Organization avrebbe caricato in maniera abnorme le tariffe standard stabilite con il governo. In almeno un caso gli agenti si videro presentare un conto di 1.185 dollari a notte per stare al Trump International Hotel, a Washington, quando il prezzo standard con il governo sarebbe dovuto essere tra i 195 e i 240 dollari.

"Sbaglia tutto". Trump tira le orecchie a Biden: "Così ci porta alla guerra mondiale"

I documenti, secondo una commissione del Congresso, mostrano che il soggiorno dei Servizi segreti nelle proprietà di Trump è costato ai contribuenti americani un totale di 1,4 milioni di dollari. I dati contraddicono quanto ha sempre dichiarato Eric Trump, figlio dell’ex presidente, secondo il quale la Trump Organization aveva fornito agli 007 stanze a prezzo scontato o addirittura a titolo gratuito. Nel 2019 Eric disse che la sua famiglia aveva fatto risparmiare «ingenti somme» ai servizi segreti e ai contribuenti americani. «Avremmo potuto guadagnare molto di più - raccontò - dando le stanze ai clienti».