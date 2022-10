Kherson, rifiuta di esibirsi per i russi: ucciso il direttore d'orchestra Yuriy Kerpatenko

15 ottobre 2022 a

Il direttore dell'orchestra del Teatro drammatico di Kherson, Yuriy Kerpatenko, è stato ucciso in casa sua dalle forze di occupazione russe per "rifiutato di collaborare con gli occupanti". La tragica notizia è apparsa sulla pagina Facebook del Ministero della Cultura e dell'Informazione ucraino: "Il 14 ottobre si è saputo del brutale assassinio del direttore d'orchestra capo del teatro drammatico di Kherson intitolato a Nikolai Kulish". Il ministero spiega che Kerpatenko si è categoricamente rifiutato di collaborare con gli occupanti per il concerto in occasione della giornata internazionale della musica del primo ottobre.

Secondo quanto riporta l'agenzia Tass il vice governatore filorusso della regione di Kherson, Kirill Stremousov, sul suo canale Telegram avrebbe scritto che le forze armate ucraine hanno "fallito nel loro tentativo di offensiva nella regione di Kherson". L'esercito russo ha "completamente respinto i tentativi di sfondare" da parte delle forze armate di Kiev.